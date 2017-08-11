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纽约期市：原糖触及六周低位，咖啡期货反弹
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2017年8月11日 / 晚上6点17分 / 2 天内

纽约期市：原糖触及六周低位，咖啡期货反弹

路透新闻部

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦8月11日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五连跌第九日，触及六周低位，因数据显示，最大生产国巴西甘蔗压榨创纪录，且预期有更多生产商卖出10月合约。

咖啡和可可期货反弹。

10月原糖期货收跌0.04美分，或0.3%，报每磅13.2美分，之前跌至6月29日以来最低13.11美分。该合约本周收跌6.6%，为逾两个月来最大周度跌幅。

巴西甘蔗行业组织Unica称，该国主要甘蔗种植带的加工商7月上半月压榨了创纪录的5,073.7万吨甘蔗，生产了341.3万吨糖。这与市场预期一致。

10月白糖期货收跌2.10美元，或0.6%，报每吨364.40美元，盘中触及2015年9月来最低363.30美元。

9月罗布斯塔咖啡期货收涨49美元，或2.3%，报每吨2,139美元，创七周来最大单日升幅。

12月阿拉比卡咖啡期货收涨1.85美分，或1.3%，报每磅1.4385美元，在跌至1.405美元后逆转走势。

12月伦敦可可期货收涨6英镑，或0.4%，报每吨1,554英镑，盘中跌至7月27日以来最低1,532英镑，本周收跌1.5%。

12月纽约可可期货收涨12美元，或0.6%，报每吨1,977美元，本周周线下跌2.2%。(完) (编译 母红; 审校 刘静)

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