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纽约期市：近月白糖期货下跌，阿拉比卡咖啡期货触及一个月高位
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2017年9月15日 / 晚上9点29分 / 1 个月前

纽约期市：近月白糖期货下跌，阿拉比卡咖啡期货触及一个月高位

1 分钟阅读

    路透纽约/伦敦9月15日 - 洲际交易所(ICE)近月白糖期货周五大跌，
在10月合约最后一个交易日，出现套利交易。
    
    阿拉比卡咖啡期货触及一个月高位。
    
    现货月白糖期货       收低4.90美元或1.3%，报每吨369.20美元，
该合约今日到期。交投最活跃的12月白糖期货       收高9.70美元，或2
.6%，报每吨383.60美元。
    
    到期相关的交易带动10月－12月合约的套利，令10月合约从较12月合
约升水多达4.50美元降至历来最大贴水18.70美元。
    
    10月原糖期货      收高0.28美分，或1.9%，报每磅14.55美分，盘
中升至8月3日来最高的14.58美分，本周劲升3.3%。
    
    12月纽约可可      收高36美元，或1.8%，报每吨2,009美元，受美
国公布8月零售销售意外下降后美元下滑提振。
    
    12月伦敦可可       收平，报每吨1,484英镑，本周升1.9%。
    
    12月阿拉比卡咖啡      收高3.75美分，或2.7%，报每磅1.414美元
，盘中触及8月14日以来最高水准1.4165美元。
    
    本周该合约劲升8.2%，为近两个月最大周线升幅。
    
    11月罗布斯塔咖啡       收跌1美元，或0.1%，报每吨1,992美元，
但本周仍升1.6%。(完) (编译 李军; 审校 刘静)

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