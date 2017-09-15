纽约期市：近月白糖期货下跌，阿拉比卡咖啡期货触及一个月高位

路透纽约/伦敦9月15日 - 洲际交易所(ICE)近月白糖期货周五大跌， 在10月合约最后一个交易日，出现套利交易。 阿拉比卡咖啡期货触及一个月高位。 现货月白糖期货 收低4.90美元或1.3%，报每吨369.20美元， 该合约今日到期。交投最活跃的12月白糖期货 收高9.70美元，或2 .6%，报每吨383.60美元。 到期相关的交易带动10月－12月合约的套利，令10月合约从较12月合 约升水多达4.50美元降至历来最大贴水18.70美元。 10月原糖期货 收高0.28美分，或1.9%，报每磅14.55美分，盘 中升至8月3日来最高的14.58美分，本周劲升3.3%。 12月纽约可可 收高36美元，或1.8%，报每吨2,009美元，受美 国公布8月零售销售意外下降后美元下滑提振。 12月伦敦可可 收平，报每吨1,484英镑，本周升1.9%。 12月阿拉比卡咖啡 收高3.75美分，或2.7%，报每磅1.414美元 ，盘中触及8月14日以来最高水准1.4165美元。 本周该合约劲升8.2%，为近两个月最大周线升幅。 11月罗布斯塔咖啡 收跌1美元，或0.1%，报每吨1,992美元， 但本周仍升1.6%。(完) (编译 李军; 审校 刘静)