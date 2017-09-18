纽约期市：阿拉比卡咖啡和纽约可可期货因获利了结下跌

路透纽约/伦敦9月18日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一收低，因遭遇获利了结，盘中稍早触及五周高位。

获利了结和技术性交易打压纽约可可期货收跌。

12月阿拉比卡咖啡收低1.05美分，或0.7%，报每磅1.4035美元。

一美国交易员表示，获利了结打压期价。

交易员表示，对主要出产国巴西天气干燥的担忧带动了盘中稍早的空头回补，刺激阿拉比卡咖啡期货触及五周高位1.4325美元。

11月罗布斯塔咖啡收高13美元，或0.7%，报每吨2,005美元，盘中升至两周最高的2,018美元。

10月原糖期货收低0.25美分，或1.6%，报每磅14.92美分，盘中低见14.07美分，在近期价格大涨后出现盘整。

该美国交易员表示，在上周空头回补升势后，周一价格受到获利了结拖累。

12月白糖期货收低6.70美元，或1.8%，报每吨376.90美元，稍早触及两周半最高的383.40美元。

交易员表示，欧盟丰产的预期继续压制白糖价格。

12月纽约可可收低34美元，或1.7%，报每吨1,975美元，盘中升至三周高位2,022美元。12月伦敦可可收低10英镑，或0.7%，报每吨1,474英镑。(完) (编译 李军; 审校 刘静)