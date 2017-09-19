纽约期市：原糖期货下跌3.6%，因作物天气状况改善

路透纽约/伦敦9月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二在跌穿40日 移动均线后跌势扩大，因预期主要种植国--巴西的降雨来得比预期早。 同样有利的巴西天气状况预期也打压阿拉比卡咖啡价格。 10月原糖期货 收跌0.55美分，或3.8%，报每磅14.37美分，盘 中跌至两周低位的13.72美分。 原糖期货跌穿位于每磅14.65美分的40日移动均线切入位后，止损卖 盘被激发，法国兴业银行商品董事Michael McDougall称。 主要种植国巴西近期经历干旱天气后将有降雨的预期给市场施压，Mc Dougall称。 12月白糖期货 收跌11.90美元，或3.2%，报每磅365.00美元。 白糖供应过剩的忧虑也重压市场，McDougall称。 12月阿拉比卡咖啡 收跌5美分，或3.6%，报每磅1.3535美元， 该次月合约周一升至五周高位的1.4235美元。 主要种植国巴西的有利降雨来的比预期早，以及技术性卖盘重压市场 ，RJO Futures高级市场策略师Eli Tesfaye称。 11月罗布斯塔咖啡 收跌22美元，或1.1%，报每吨1,983美元。 12月纽约可可 收跌10美元，或0.5%，报每吨1,965美元，12月 伦敦可可 收跌6英镑，或0.4%，报每吨1,468英镑。(完) (编译 刘静；审校 李军)