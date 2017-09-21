纽约期市：阿拉比卡咖啡期货走低，因技术性卖盘和获利了结

路透纽约/伦敦9月21日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四走低，因最大种植国巴西未来天气对作物生长更加有利，引发持续的技术性卖盘和基金获利了结。

12月阿拉比卡咖啡期货收跌1.55美分，或1.1%，报每磅1.35美元。

技术性卖盘和基金获利了结拖累价格走低，EFG Group的合伙人Lee Gaus说。

“在1.40美元之上没有很多的买入意愿，在1.25美元之下也没有很多的卖出意愿，”Gaus说，他还补充道，“我们缺乏突破这一区间的基本面理由。”

“预计最大种植国巴西将迎来降雨，这鼓励更多的卖盘，”Trilateral Inc的总裁Robert Bresnahan说。

11月罗布斯塔咖啡期货收跌23美元，或1.1%，报每吨2,012美元，前一日急升2.6%，触及两周高位。

12月伦敦可可期货收涨12英镑，或0.8%，报每吨1,492英镑，盘中触及两周高位1,503英镑，部分受助于英镑走软。

12月纽约可可期货收涨23美元，或1.2%，报每吨2,021美元，盘中触及六周高位2,028美元。

3月原糖期货收涨0.03美分，或0.2%，报每磅14.73美分。12月白糖期货收跌0.9美元，或0.2%，报每吨370.10美元。 (编译 母红; 审校 李军)