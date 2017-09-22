纽约期市：可可期货走低，因价格跌穿2,000美元触发止损卖盘

路透纽约/伦敦9月22日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五收跌，因价格跌至2,000美元之下，引发止损卖盘。

交投最活跃的12月纽约可可期货收跌38美元，或1.9%，报每吨1,983美元，本周下跌1.3%。该合约稍早触及六周高位2,047美元。

市场跌穿每吨2,000美元后触发止损卖盘，一位美国交易商称。

不过，可可期货陷于区间内。“唯一开始改变可可走势的将是秋季可可到港情况，”Hackett Financial Advisors的总裁Shawn Hackett说。

12月伦敦可可期货收跌20英镑，或1.3%，报每吨1,472英镑，本周跌0.8%。盘中触及三周半高位1,508英镑。

交投最活跃的3月原糖期货收跌0.09美分，或0.6%，报每磅14.64美分，本周下跌3.5%，受累于巴西生产商对冲和全球供应充裕，交易商称。

12月白糖期货收跌2美元，或0.5%，报每吨368.10美元，本周回落0.3%。

12月阿拉比卡咖啡期货收跌0.55美分，或0.41%，报每磅1.3445美元，本周收跌4.9%。

11月罗布斯塔咖啡期货收挫7美元，或0.4%，报每吨2,005美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)