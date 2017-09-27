纽约期市：原糖和阿拉比卡咖啡下滑，因预报显示巴西将降雨

路透纽约/伦敦9月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三续跌至三个月低位，阿拉比卡咖啡下滑至两周半低位，因预期主要种植国巴西将迎来急需的降雨，白糖期货从两年低位反弹。

3月原糖期货收跌0.08美分，或0.6%，报每磅13.83美分，盘中跌至6月30日以来最低的13.72美分。

周五到期的10月合约收跌1%，报13.08美分，截至周二未平仓合约减少17,636口，至41,275口。

10月合约较3月合约贴水SBV7-H8最多走阔至0.77美分，周一为0.65美分，表明缺少近期需求。

MDA Information Systems气象学家在一份公告中称，预计未来6-10天，巴西主要的中南部地区降雨量将超过往年。

12月白糖期货收高60美分，或0.2%，报每吨356.20美元，盘中触及2015年9月以来最低的353.30美元。

12月阿拉比卡咖啡收跌2.9美分，或2.2%，报每磅1.2935美元，为9月8日以来最低结算价。

交易商直指价格下跌源于投机性卖盘，市场等待观察是否巴西将出现对作物有利的降雨。

11月罗布斯塔咖啡收跌49美元，或2.5%，报每吨1,950美元。

12月纽约可可收高44美元，或2.2%，报每吨2,015美元。

12月伦敦可可收高25英镑，或1.7%，报每吨1,498英镑。(完) (编译 刘静；审校 母红)