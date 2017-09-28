纽约期市：咖啡跌至三周低位，因基金卖盘重现

路透纽约/伦敦9月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周四跌至三周低 位，受压于新的投机性卖盘，因预报显示主要种植国巴西将有对作物有利 的降雨。 12月阿拉比卡咖啡 收跌0.85美分，或0.7%，报每磅1.285美元 ，盘中跌至9月7日以来最低的1.275美元。 “基金再次作空，”一个交易商称，“现实是如果没有天气问题，巴 西的收成会非常好。” 交易商称，虽然巴西生产商仍不愿在当前价位卖出，他们在等待急需 的降雨，但巴西雷亚尔 进一步走低，可能吸引更多的咖啡进入市场 。 11月罗布斯塔咖啡 收高1美元，或0.05%，报每吨1,949美元， 盘中跌至9月7日以来最低的1,921美元。 12月纽约可可 收跌35美元，或1.7%，报每吨1,980美元，市场 从前日上涨后回调。 12月伦敦可可 收跌22英镑，或1.5%，报每吨1,476英镑。 3月原糖期货 收高0.12美分，或0.9%，报每磅13.95美分。 交易员称，因交易员为月末和季度末做准备，空头回补将价格从周一 触及的三个月低位拉高。 周五到期的10月合约 收高1.1%，报13.23美分，周三未平仓合 约减少13,760口，至27,515口。 12月白糖合约 收高2.50美元，或0.7%，报每吨358.70美元。( 完) (编译 刘静；审校 母红)