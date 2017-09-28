FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
纽约期市：咖啡跌至三周低位，因基金卖盘重现
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
调查：日本企业希望安倍执政联盟胜选 但不希望其大获全胜
深度分析
调查：日本企业希望安倍执政联盟胜选 但不希望其大获全胜
希拉里称与朝鲜开战的威胁“危险且短视”
时事要闻
希拉里称与朝鲜开战的威胁“危险且短视”
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年9月28日 / 晚上6点13分 / 20 天前

纽约期市：咖啡跌至三周低位，因基金卖盘重现

1 分钟阅读

    路透纽约/伦敦9月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周四跌至三周低
位，受压于新的投机性卖盘，因预报显示主要种植国巴西将有对作物有利
的降雨。
    
    12月阿拉比卡咖啡      收跌0.85美分，或0.7%，报每磅1.285美元
，盘中跌至9月7日以来最低的1.275美元。
    
    “基金再次作空，”一个交易商称，“现实是如果没有天气问题，巴
西的收成会非常好。”
    
    交易商称，虽然巴西生产商仍不愿在当前价位卖出，他们在等待急需
的降雨，但巴西雷亚尔      进一步走低，可能吸引更多的咖啡进入市场
。
    
    11月罗布斯塔咖啡       收高1美元，或0.05%，报每吨1,949美元，
盘中跌至9月7日以来最低的1,921美元。
    
    12月纽约可可      收跌35美元，或1.7%，报每吨1,980美元，市场
从前日上涨后回调。
    
    12月伦敦可可       收跌22英镑，或1.5%，报每吨1,476英镑。
    
    3月原糖期货      收高0.12美分，或0.9%，报每磅13.95美分。
    
    交易员称，因交易员为月末和季度末做准备，空头回补将价格从周一
触及的三个月低位拉高。
    
    周五到期的10月合约      收高1.1%，报13.23美分，周三未平仓合
约减少13,760口，至27,515口。
    
    12月白糖合约       收高2.50美元，或0.7%，报每吨358.70美元。(
完) (编译 刘静；审校 母红)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below