纽约期市：纽约可可急升至七周半高位，受助于空头回补

路透纽约/伦敦9月29日 - 纽约可可期货周五急升至七周半高位，受助于空头回补，今日是最大可可豆种植国科特迪瓦2016-17作物年度的最后一个交易日。罗布斯塔咖啡期货攀升，因买兴重燃。

12月纽约可可期货收涨63美元，或3.2%，报每吨2,043美元，但稍后扩大涨幅，触及8月8日以来最高2,057美元。

空头回补推高纽约和伦敦可可市场，今日是科特迪瓦2016-17作物年度的最后一个交易日，交易商称。

纽约可可12月合约本季上扬7.4%，为五个季度以来首季收涨，因本季美元兑英镑走软。

交易商称，月末和季度末买盘也扶助支撑价格。

12月合约较3月合约溢价CCZ7-H8攀升至一年高位每吨10美元。

12月伦敦可可期货收涨40英镑，或2.7%，报每吨1,516英镑。该合约本季度收跌1.1%，连跌第五季。

11月罗布斯塔咖啡期货收高19美元，或1%，报每吨1,968美元，本季度跌8.4%，为两年来最弱季度表现。

12月阿拉比卡咖啡期货跌0.45美分，或0.4%，收报每磅1.2805美元，该合约本季度上扬3.2%。

3月原糖期货收涨0.15美分，或1.1%，报每磅14.1美分，本季度上扬2.8%，为四个季度以来首次上涨。

12月白糖期货收高3.50美元，或1%，报每吨362.20美元，本季度收跌，连跌第四个季度。(完) (编译 母红; 审校 李军)