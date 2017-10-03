纽约期市：纽约可可升至两个月高位，因技术性买入信号

路透纽约/伦敦10月3日 - 纽约可可期货周二升至两个月高位，未受 英镑兑美元下跌影响，因升穿200日移动均线切入位后激发了技术性买入 信号，糖价和阿拉比卡咖啡下跌。 12月纽约可可 收涨45美元，或2.2%，报每吨2,082美元，盘中 升至8月4日以来最高的2,088美元。 12月合约较3月合约升水CCZ7-H8达到合约高位的17美元，后缩窄至 约5美元。 洲际交易所(ICE)数据显示，周一，未平仓合约连续第六日增加，至2 03,282口，较9月22日增加15,355口。 前两个交易日均收在位于2,030美元的200日移动均线之上，激发了技 术性买盘。在约2,057美元和2,070美元附近也出现技术性买入信号，交易 员表示。 12月伦敦可可 收高25英镑，或1.6%，报每吨1,554英镑，盘中 升至现货月合约8月10日以来最高的1,561美元。 3月原糖期货 收跌0.27美分，或1.9%，报每磅14.04美分。12月 白糖期货 收跌3.60美元，或1%，报每吨365.50美元。 12月阿拉比卡咖啡 收跌1.75美分，或1.4%，报每磅1.2545美元 ，盘中低见1.254美元，略高于周一触及的两个半月低位。 11月罗布斯塔咖啡 收高14美元，或0.7%，报每吨2,021美元。 (完) (编译 刘静；审校 李军)