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纽约期市：可可上涨，原糖因甘蔗压榨数据弱于预期走高
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2017年10月10日 / 晚上6点20分 / 8 天前

纽约期市：可可上涨，原糖因甘蔗压榨数据弱于预期走高

1 分钟阅读

    路透纽约/伦敦10月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周二上涨，纽
约市场受英镑在昨日急挫后走强提振，原糖市场攀升，因主要种植国巴西
的甘蔗压榨数据弱于预期。
    
    12月纽约可可      收高37美元，或1.8%，报每吨2,045美元，部分
受助于美元指数      走软和英镑      走高支撑。
    
    12月伦敦可可       收高14英镑，或0.9%，报每吨1,547英镑。
    
    交易商称，两个市场均得到价格下跌后出现的行业买盘支撑，纽约12
月合约在1,975美元有强劲技术支撑。
    
    交易员表示，市场调整走高，昨日急挫4%，抑制了上周价格升高后的
上行动能，上周价格被推高，因2017-18产量下降的预期以及收割开始时
间延后。
    
    ICE数据显示，周一，纽约期货市场未平仓合约增加885口，至249,97
8口，交投量较大，但伦敦市场未平仓减少4,773口，至268,512口。
    
    3月原糖期货      收高0.17美分，或1.2%，报每磅14.17美分，盘中
升至14.27美分，此前有数据显示，主要种植国巴西9月下半月甘蔗碾压数
据低于预期。
    
    巴西的中南部地区碾压了4,030.9万吨甘蔗，生产了284.8万吨糖。
    
    12月白糖期货       收高1.10美元，或0.3%，报每吨372.80美元。
    
    12月阿拉比卡咖啡      收高0.05美分，或0.04%，报每磅1.31美元
，盘中触及两周高位的1.3270美元，技术阻力位位于约1.33美元的50日和
100日移动均线切入位。
    
    11月罗布斯塔咖啡       收高4美元，或0.2%，报每吨2,007美元。(
完) (编译 刘静；审校 李军)

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