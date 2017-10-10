纽约期市：可可上涨，原糖因甘蔗压榨数据弱于预期走高

路透纽约/伦敦10月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周二上涨，纽 约市场受英镑在昨日急挫后走强提振，原糖市场攀升，因主要种植国巴西 的甘蔗压榨数据弱于预期。 12月纽约可可 收高37美元，或1.8%，报每吨2,045美元，部分 受助于美元指数 走软和英镑 走高支撑。 12月伦敦可可 收高14英镑，或0.9%，报每吨1,547英镑。 交易商称，两个市场均得到价格下跌后出现的行业买盘支撑，纽约12 月合约在1,975美元有强劲技术支撑。 交易员表示，市场调整走高，昨日急挫4%，抑制了上周价格升高后的 上行动能，上周价格被推高，因2017-18产量下降的预期以及收割开始时 间延后。 ICE数据显示，周一，纽约期货市场未平仓合约增加885口，至249,97 8口，交投量较大，但伦敦市场未平仓减少4,773口，至268,512口。 3月原糖期货 收高0.17美分，或1.2%，报每磅14.17美分，盘中 升至14.27美分，此前有数据显示，主要种植国巴西9月下半月甘蔗碾压数 据低于预期。 巴西的中南部地区碾压了4,030.9万吨甘蔗，生产了284.8万吨糖。 12月白糖期货 收高1.10美元，或0.3%，报每吨372.80美元。 12月阿拉比卡咖啡 收高0.05美分，或0.04%，报每磅1.31美元 ，盘中触及两周高位的1.3270美元，技术阻力位位于约1.33美元的50日和 100日移动均线切入位。 11月罗布斯塔咖啡 收高4美元，或0.2%，报每吨2,007美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)