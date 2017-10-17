纽约期市：阿拉比卡咖啡从三个半月低位反弹，市场关注巴西降雨量

路透纽约/伦敦10月17日 - 阿拉比卡咖啡期货周二从三个半月低位反弹，交易员密切关注主要种植国巴西的天气状况，预报显示部分地区降雨量低于正常水平，市场对作物授粉感到担心。

12月阿拉比卡咖啡期货收高0.4美分，或0.3%，报每磅1.2415美元，盘中跌至6月28日以来最低的1.23美元。

“预计米纳斯吉拉斯、圣埃斯皮里图和巴伊亚的大部分地区降雨量低于正常水平，米纳斯吉拉斯最南部，圣保罗和巴拉那河的降雨量可能高于正常水平，”MDA Information Systems气象学家在巴西咖啡种植地区未来6-10天的天气预告中称。

巴西的咖啡树已经开花，但需要更多雨量来帮助授粉。

工业需求仍疲弱，交易商指出加工商不愿在现货市场买入更多供应，限制了上行走势。

11月罗布斯塔咖啡收跌7美元，或0.4%，报每吨1,981美元。

3月原糖期货收跌0.15美分，或1.1%，报每磅14.03美分。12月白糖期货收跌70美分，或0.2%，报每吨368.3美元。

12月纽约可可收高20美元，或1%，报每吨2,064美元。12月伦敦可可收高19英镑，或1.2%，报每吨1,556英镑。(完) (编译 刘静；审校 李军)