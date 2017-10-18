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纽约期市：阿拉比卡咖啡转升，巴西天气前景好坏不一
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2017年10月18日 / 晚上6点30分 / 3 天内

纽约期市：阿拉比卡咖啡转升，巴西天气前景好坏不一

1 分钟阅读

    路透纽约/伦敦月日) - 阿拉比卡咖啡期货周三小幅上扬，在追平前
日触及的三个半月低位后转升，因交易员权衡主要种植国巴西天气预报显
示部分地区将有急需的降雨，但整体天气情况仍温暖乾旱。
    
    12月阿拉比卡咖啡      收高0.15美分，或0.1%，报每磅1.243美元
。
    
    盘中现货月合约跌至1.23美元的低位，追平周二触及的三个半月低位
，形成了所谓的双底，这是潜在的技术支撑位。
    
    交易所数据显示，截至周二，未平仓合约已经连续七个交易日增加，
至22.9958万口，因价格跌幅超过5%，在经历了乾旱的9月之后降雨刺激巴
西咖啡种植带作物开花。
    
    MDA Information Systems气象学家在一份报告中称，预计巴西部分
咖啡种植地区降雨量低于正常水平，但其它地区未来6-10天的降雨量将大
于正常水平。
    
    11月罗布斯塔咖啡       收高19美元，或1%，报每吨2,000美元。
    
    12月白糖期货       收高2美元，或0.5%，报每吨370.30美元，前日
跌至两周低位。3月原糖期货      收高0.05美分，或0.4%，报每磅14.08
美分。
    
    12月伦敦可可       收涨4英镑，或0.3%，报每吨1,560英镑。12月
纽约可可      收高3美元，或0.2%，报每吨2,067美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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