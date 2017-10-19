纽约期市：罗布斯塔咖啡受越南降雨提振上涨，可可急升

路透纽约/伦敦10月19日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周四升至四周高位，近月合约升水急升至合约高位，因主要种植国越南降雨可能将延误收割。

纽约可可期货升至六个半月高位，市场等待北美第三季碾压数据。

11月罗布斯塔咖啡收高20美元，或1.4%，报每吨2,028美元，盘中升至四周高位的2,035美元。

11月合约较1月合约升水LRCX7-F8升至合约高位的61美元。

交易商称，越南付运延迟加重了对近期供应收紧的忧虑。

“降雨天数越多，付运延迟的越多，所以时间很紧，”伦敦一位交易员称。

12月阿拉比卡咖啡收高2.55美分，或2.1%，报每磅1.2685美元。

ICE数据显示，周三未平仓合约连续八日增加，至231,461口。

12月纽约可可收高78美元，或3.8%，报每吨2,145美元，盘中急升至2,152美元，为3月28日以来最高，交易量较大。

交易商称，12月合约较3月合约CCZ7-H8由贴水4美元重新回到升水15美元，受投机客空头回补影响。

12月伦敦可可收高36英镑，或2.3%，报每吨1,596英镑。

3月原糖期货收高0.05美分，或0.4%，报每磅14.13美分。12月白糖期货收高1.50美元，或0.4%，报每吨371.80美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)