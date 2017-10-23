纽约期市：可可因天气忧虑减缓下跌，阿拉比卡咖啡下滑

路透纽约/伦敦10月23日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一下跌，因对主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)天气的担忧开始减弱；阿拉比卡咖啡下跌，但持于上周触及的三个半月低位之上，因交易员等待观察主要种植国巴西的降雨量。

12月伦敦可可收跌12英镑，或0.8%，报每吨1,580英镑。

12月纽约可可收跌14美元，或0.7%，报每吨2,124美元，在上周五触及的六个半月高位2,160美元之下续跌。

农户称经历了三个月来最炎热的天气，应该会提高象牙海岸主要作物的产量和质量，下月将收割速度将加快。

“最近的降雨已经减弱，情况看似好转，所以我认为一开始的担忧可能有些不成熟，”一位交易员称。

12月阿拉比卡咖啡收跌0.9美分，或0.7%，报每磅1.2435美元，略高于上周触及的三个半月低位1.23美元。

交易所数据显示，上周五未平仓合约连续第10日增长，至233,285口。一位交易员指出这是历史最高水平。

市场参与人士仍关注巴西的天气，降雨量是否足够缓解主要咖啡种植地区近期乾旱状况仍不太明朗。

1月罗布斯塔咖啡收高3美元，或0.2%，报每吨1,968美元。

3月原糖期货收跌0.12美分，或0.9%，报每磅13.88美分。

12月白糖期货收跌70美分，或0.2%，报每吨368.10美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)