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纽约期市：可可期货续跌，原糖在巴西数据公布后跳涨
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2017年10月24日 / 晚上7点10分 / 更新于 14 小时前

纽约期市：可可期货续跌，原糖在巴西数据公布后跳涨

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦10月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周二连续第三日走低，延续上周可可加工数据公布后出现的向下修正走势。英镑走软，令纽约市场进一步承压。

期糖上扬，数据显示，巴西糖厂10月初削减糖产量，转而生产乙醇，提振3月原糖合约录得近两个月来最大单日涨幅。

12月纽约可可期货收跌40美元，或1.9%，报每吨2,084美元。

12月合约承受的卖压最重，12月合约较3月合约CCZ7-H8再度出现5美元贴水，远低于三日前的升水15美元，可能暗示近期需求不振。

交易商称，英镑兑美元走软，生产商卖出，以及市场在上周加工数据公布前上涨后下修等因素，重压可可期价。

12月伦敦可可期货收跌19英镑，或1.2%，报每吨1,561英镑。

3月原糖期货收涨0.4美分，或2.9%，报每磅14.28美分，仍深陷过去一个月的区间内。

12月白糖期货收高6.70美元，或1.8%，报每吨374.80美元。

12月阿拉比卡咖啡期货收跌1.15美分，或0.9%，报每磅1.232美元，盘中触及现货月合约6月28日以来最低1.2285美元。

1月罗布斯塔咖啡期货收挫23美元，或1.2%，报每吨1,945美元。(完) (编译 母红; 审校 刘静)

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