纽约期市：阿拉比卡咖啡从6月低点反弹，伦敦可可下跌

路透纽约/伦敦10月25日 - 阿拉比卡咖啡期货周三上涨，为四个交易日以来首次，因投机性空头回补扶助价格从近四个月最低水平攀升；伦敦可可续跌，因英镑走强。

12月阿拉比卡咖啡收高0.9美分，或0.7%，报每磅1.241美元，在升至1.253美元后缩减涨幅。

现货月合约前日触及6月28日以来最低的1.2285美元。

交易商称，市场受投机客空头回补支撑。

“我们没有看到农户卖出，”一位交易员称，“这是一场看谁撑得久较量，看看是基金能守住，或者增加空头头寸，还是巴西农户能撑到市场走高。”

1月罗布斯塔咖啡收高16美元，或0.8%，报每吨1,961美元。

12月伦敦可可收跌13英镑，或0.8%，报每吨1,548英镑，为连续第四日下跌。

英镑急升给价格施加压力，此前发布的数据显示，英国经济加速增长。

12月纽约可可收跌5美元，或0.2%，报每吨2,079美元。

3月原糖期货收跌0.1美分，或0.7%，报每磅14.18美分。

价格出现盘整，周二曾急升3%，因数据显示，巴西加工厂减少糖产量，加大乙醇产量。

12月白糖合约收跌70美分，或0.2%，报每吨374.10美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)