纽约期市：原糖急升至三个月高位，阿拉比卡咖啡走坚

路透纽约/伦敦10月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五升至近三个月高位，此前在价格升至近期高位后激发了一波自动买盘指令，阿拉比卡咖啡上涨，因发布行业数据前的空头回补。

3月原糖期货收高0.52美分，或3.7%，报每磅14.63美分。

该合约本周收高4.5%，为8月底以来最佳周度表现。

升势将指标合约推高至50日移动均线之上，追平了过去一个月内数个交易日的日高，该合约还突破了100日移动均线。

12月白糖合约收高7.50美元，或2%，报每吨380.90美元，盘中升至近六周最高的381.30美元。

白糖跟随原糖走高，尽管收割压力临近。

12月阿拉比卡咖啡收高2.05美分，或1.7%，报每磅1.266美元。

交易所数据显示，未平仓合约连续第14攀升，至240,089口。

预计美国商品期货交易委员会数据将显示，投机客将阿拉比卡咖啡净空头头寸增加至纪录高位。

12月/3月合约价差KCZ7-H7连续第三日收窄。

1月罗布斯塔咖啡收跌5美元，或0.3%，报每吨1,944美元。

3月纽约可可收跌15美元，或0.7%，报每吨2,104美元，英镑兑美元疲软带来一些压力。

该合约五周来首周下跌，跌幅达1.3%。

12月伦敦可可收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,573英镑。(完) (编译 刘静；审校 母红)