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纽约期市：原糖因基金空头回补攀升，可可转升
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2017年11月3日 / 晚上6点33分 / 更新于 14 小时前

纽约期市：原糖因基金空头回补攀升，可可转升

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦11月3日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五上涨，收复了前日的所有跌幅，因基金回补空头；纽约可可反弹，此前跌至逾三周最低。

3月原糖期货收高0.15美分，或1.1%，报每磅14.38美分，距离周三触及的三个月高位14.84美分不远。

现货月合约本周下跌1.7%。

交易商称，市场因基金空头回补上涨，在3月合约跌穿50日和100日移动均线后，空头回补将价格推升至这两条均线之上。

12月白糖较3月合约升水LSUZ7-H8急升至一年高位的8.50美元，交易商称因近期供应受限。

3月白糖期货收高3.50美元，或0.9%，报每吨377.50美元。

3月纽约可可收高1美元，或0.05%，报每吨2,056美元，本周收跌2.3%，为8月中以来的最大周度跌幅。

稍早，3月期货跌至10月10日以来最低的2,032美元，50日和200日移动均线几乎在该水平交汇，看似可能构成黄金交叉，这是技术利多信号。

12月伦敦可可收高9英镑，或0.6%，报每吨1,559英镑。

12月阿拉比卡咖啡收跌2.45美分，或1.9%，报每磅1.2395美元，本周收跌2.1%。

1月罗布斯塔咖啡收跌14美元，或0.8%，报，每吨1,856美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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