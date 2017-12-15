纽约期市：原糖期货降至两个半月低位，3月合约升水从高位回落

路透纽约/伦敦12月15日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五转跌，触及两个半月低位，因3月合约升水从高位回落，下跌过程中一些技术性卖盘被激发。

糖、咖啡和可可市场本周收低，延续前周的跌势，因预期供应充裕。

3月原糖收跌0.11美分，或0.8%，报每磅13.66美分，为9月29日以来最低，本周下跌2.8%，为现货月合约连续第三周下跌。

现货月合约今年可能下跌30%，为1998年以来最大的年度跌幅。

3月合约较5月合约SBH8-K8升水续升至5月以来最高的0.19美分，但尾盘升水缩窄。

交易商称，升水扩大，加上中国潜在进口需求，稍早支撑市场。

交易员称，市场对基本面的双重因素作出反应，一方面，3月/5月合约价差走阔表明存在近期实货需求，鼓励了市场的多头；另一方面，3月合约价格疲弱被认为是对全球供应充裕作出的反应。

在3月合约跌穿周二触及的13.7美分低位后技术性卖盘被激发，交易员表示。

3月白糖期货收跌1美元，或0.3%，报每吨360.50美元，为现货月合约10月2日以来最低。

3月阿拉比卡咖啡收高0.45美分，或0.4%，报每磅1.2075美元，本周下跌1.5%。

3月罗布斯塔咖啡收跌17美元，或1%，报每吨1,723美元。

3月伦敦可可收跌4英镑，或0.3%，报每吨1,407英镑。3月纽约可可收跌16美元，或0.9%，报每吨1,877美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)