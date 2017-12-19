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纽约期市：原糖跳升4.7%，受投机客大幅增加空头头寸数据提振
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December 19, 2017 / 7:13 PM / 更新于 a day ago

纽约期市：原糖跳升4.7%，受投机客大幅增加空头头寸数据提振

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦12月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二跳升4.7%，录得两个半月以来的最大单日升幅，因显示投机客大幅增加空头头寸的数据刺激了买盘。

3月原糖期货收高0.65美分，或4.7%，报每磅14.41美分，为现货月合约10月2日以来最大单日升幅。

升幅导致3月/5月合约价差SBH8-K8走阔至升水0.18美分，周一最多缩窄至0.08美分。

上周五晚些时候发布的数据显示，投机客意外转为持有大量净空头头寸，令交易员认为，市场到了出现空头回补带动的涨势的时候了。

交易所数据显示，周一未平仓合约连续第九日增加，至三个月高位的791,023口。

交易员称，涨势提振价格升穿阻力位，触发自动买盘。

3月白糖合约收高15.20美元，或4.2%，报每吨377.20美元。

3月阿拉比卡咖啡收跌0.15美分，或0.1%，报每磅1.2175美元，盘中高见1.2245美元。

3月罗布斯塔咖啡收跌13美元，或0.8%，报每吨1,713美元，受压于主要种植国越南丰产的预期。

3月伦敦可可收低10英镑，或0.7%，报每吨1,410英镑。

3月纽约可可收跌10美元，或0.5%，报每吨1,912美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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