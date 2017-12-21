纽约期市：可可因供应充裕急挫，原糖升至两周高位

路透纽约/伦敦12月21日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周四下跌3 .5%，因一波自动卖盘指令被激发，且全球供应充裕的预期增添了市场的 看空人气。 原糖期货升至两周高位，为连续第四日上涨，因基金回补空头。 圣诞假期前交易量温和。 3月纽约可可 收跌24美元，或1.2%，报每吨1,907美元，盘中最 多下跌3.5%，至1,863美元。 交易员称，在1,894美元之下止损卖盘指令被激发，价格大幅下跌。 3月伦敦可可 收跌13英镑，或0.9%，报每吨1,407英镑。 3月原糖期货 收高0.2美分，或1.4%，报每磅14.77美分，盘中 触及12月6日以来最高的14.82美分。 今年，该合约势将下跌约24%，为2001年以来的最大年度跌幅。 交易所数据显示，截止周三，过去两个交易日未平仓合约下跌12,551 口，至778,472口， 因价格急升近6%。 交易员称，预期指数基金进行权重调整，可能回补一批空头头寸，给 价格带来支撑。 3月白糖期货 收高5.60美元，或1.5%，报每吨386.90美元。 3月罗布斯塔咖啡 收跌8美元，或0.5%，报每吨1,705美元。 3月阿拉比卡咖啡 收跌0.9美分，或0.7%，报每磅1.2225美元。 (完) (编译 刘静；审校 利棣儿)