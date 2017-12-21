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纽约期市：可可因供应充裕急挫，原糖升至两周高位
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December 21, 2017 / 7:47 PM / 4 days ago

纽约期市：可可因供应充裕急挫，原糖升至两周高位

1 分钟阅读

    路透纽约/伦敦12月21日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周四下跌3
.5%，因一波自动卖盘指令被激发，且全球供应充裕的预期增添了市场的
看空人气。
    
    原糖期货升至两周高位，为连续第四日上涨，因基金回补空头。
    
    圣诞假期前交易量温和。
    
    3月纽约可可      收跌24美元，或1.2%，报每吨1,907美元，盘中最
多下跌3.5%，至1,863美元。
    
    交易员称，在1,894美元之下止损卖盘指令被激发，价格大幅下跌。
    
    3月伦敦可可       收跌13英镑，或0.9%，报每吨1,407英镑。
    
    3月原糖期货      收高0.2美分，或1.4%，报每磅14.77美分，盘中
触及12月6日以来最高的14.82美分。
    
    今年，该合约势将下跌约24%，为2001年以来的最大年度跌幅。
    
    交易所数据显示，截止周三，过去两个交易日未平仓合约下跌12,551
口，至778,472口， 因价格急升近6%。
    
    交易员称，预期指数基金进行权重调整，可能回补一批空头头寸，给
价格带来支撑。
    
    3月白糖期货       收高5.60美元，或1.5%，报每吨386.90美元。
    
    3月罗布斯塔咖啡       收跌8美元，或0.5%，报每吨1,705美元。
    
    3月阿拉比卡咖啡      收跌0.9美分，或0.7%，报每磅1.2225美元。
(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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