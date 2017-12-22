纽约期市：纽约可可急挫逾5%，受全球供应充裕重压

路透纽约/伦敦12月22日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周五延续 昨日的跌势，大幅下挫逾5%，触及合约低位，受全球供应充裕和投机性卖 盘重压。 伦敦可可、罗布斯塔咖啡和白糖期货市场将因节日休市，直到12月27 日恢复交易。纽约可可、阿拉比卡咖啡和原糖期货圣诞假日将后于12月26 日恢复交易。 3月纽约可可 收跌98美元，或5.1%，报每吨1,809美元，盘中触 及合约低位1,807美元。本周现货月合约连续第六周周线下跌。 3月伦敦可可 收跌28英镑，或2%，报每吨1,379英镑。盘中触 及合约低位1,376英镑。今日市场提前闭市。 市场聚焦全球供应充裕，部分因为科特迪瓦(象牙海岸)本季的到港量 高于预期。 投机客的持续看跌人气也打压价格，交易商指出预计周五晚些时候将 发布的上周交易员持仓报告将显示，投机客可能增加净空头头寸。 3月原糖期货 收跌0.17美分，或1.2%，报每磅14.6美分，现货 月合约本周上涨6.9%，为一年来的最强周度表现。 3月白糖期货 收跌1.40美元，或0.4%，报每吨385.50美元。 3月阿拉比卡咖啡 收跌1.85美分，或1.5%，报每磅1.204美元。 现货月合约本周上涨3%，为9月以来最强周度表现。 3月罗布斯塔咖啡 收高7美元，或0.4%，报每吨1,712美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)