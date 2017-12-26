纽约期市：空头回补推高纽约可可，咖啡和原糖攀升

路透纽约12月26日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可周二跳升逾3%，成交清淡，因交易商在年底前回补空头头寸。阿拉比卡咖啡和原糖期货也上涨。

洲际交易所软商品美国期货市场周一因圣诞节休市，周二推迟开盘。伦敦市场周二仍然休市。

美元走软提振以美元计价的商品。

纽约3月可可期货盘中急升3.3%，收盘上涨47美元，或2.60%，报每吨1,856美元。上周五急跌至合约低位1,804美元。

价格“急跌向关键支撑位1,800美元”，引发技术性反弹，Hackett Financial Advisors的总裁Shawn Hackett说，“部分交易员获利了结。”

上周五收盘后政府公布的周度数据显示，最近一周投机客持有咖啡、可可和期糖的净空头头寸，引发部分卖家在周二开盘时回补空头头寸。

截至12月19日当周，交易商持有的阿拉比卡咖啡期货和期权净空头头头寸增至创纪录水平，可可和期糖的净空头头头也增加。

可可期价势将连跌第二年。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货收涨1.8美分，或1.5%，报每磅1.222美元，因空头回补。指标合约今年势将收跌。

ICE-3月原糖期货收涨0.1美分，或0.68%，报每磅14.7美分。今年势将创2011年以来最大年度跌幅。(完) (编译 母红; 审校 刘静)