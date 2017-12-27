纽约期市：咖啡和糖期货上涨，伦敦可可下跌

路透纽约/伦敦12月27日 - 洲际交易所(ICE)糖和阿拉比卡按咖啡价格周三续升，因空头回补，但今年年线仍将录得跌幅；伦敦可可下跌，因英镑走强和巨量供应预期。

伦敦软商品市场在圣诞和英国节礼日休市后恢复交易。

3月原糖期货收高0.23美分，或1.56%，报每磅14.93美分，盘中触及12月5日以来最高的14.94美分。

“14.85-14.89美分区间有很强的阻力，价格突破了这个水准，还没有跌回来，”一美国交易员称。他直指技术信号利多，“有些人预先进行指数再平衡交易。”

糖价今年大幅下挫，预计1月指数基金平衡投资时将买入约6万口合约。糖指标合约价格今年将录得逾23%的跌幅，为2011年以来最大年度跌幅。

3月白糖合约收高7.50美元，或1.95%，报每吨393美元，盘中触及11月底以来最高393.50美元。

3月阿拉比卡咖啡收高2.3美分，或1.88%，报每磅1.245美元，也从空头回补得到支撑，因交易员在年末布仓。

投机客持有纪录高位的空头头寸。

指标合约价格年线将收跌。

3月罗布斯塔咖啡收跌1美元，或0.06%，报每吨1,711美元。

越南政府称，2017年咖啡出口预计将同比下跌20.1%。

伦敦可可收跌13英镑，或0.94%，报每吨1,366英镑，延续了上周五的跌势。3月合约触及纪录低位的1,346英镑，交易员称，受压于英镑坚挺。

市场仍聚焦全球供应充裕，因主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)天气良好。

3月纽约可可收高10美元，或0.54%，报每吨1,866美元，前日受空头回补带动跳升逾3%。

纽约可可势将录得连续第二年年线跌幅。(完) (编译 刘静；审校 李军)