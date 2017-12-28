纽约期市：空头回补带动可可、糖和咖啡收高

路透纽约/伦敦12月28日 - 洲际交易所(ICE)可可和原糖期货周四攀升，受空头回补和美元疲弱带动，抵消了预计供应将高企的影响。咖啡期货也上涨。

ICE软商品市场下周一适逢新年假日闭市。

3月纽约可可收高45美元，或2.41%，报每吨1,911美元，盘中高见1,927美元。

合约价格势将连续第二年录得年度跌幅。

基金空头回补，以及美元疲软支撑价格，交易商称。美元触及四周低位，令以美元计价的商品对其它货币持有者来说更便宜。

3月伦敦可可收高27英镑，或1.98%，报每吨1,393英镑。

3月原糖期货收高0.07美分，或0.47%，报每磅15美分，盘中升至12月5日以来最高的15.05美分。

价格本周受到少量投机客空头回补提振，因预期指数基金将在1月买入约6万口合约，以重新平衡投资。

2017年糖价下跌逾23%，势将录得2011年以来最大年度跌幅。

3月白糖价格收高80美分，或0.20%，报每吨393.8美元。

3月阿拉比卡咖啡收高0.3美分，或0.24%，报每磅1.248美元，但今年将录得年线跌幅。

3月罗布斯塔咖啡收高4美元，或0.23%，报每吨1,715美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)