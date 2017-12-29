纽约期市：原糖期货续升，但全年仍录得2011年以来最大年度跌幅

路透纽约/伦敦12月29日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五延续年末升势，但全年下跌逾22%，为2011年以来最大年线跌幅，因预期供应大量过剩；可可和咖啡期货2017年也收跌。

美元指数跌至三个月低位，提振了以美元计价的商品价格，软商品市场也受到提振，不过，利空的供应预期在2017年大部分时间令软商品价格承压。

“软商品有很多看空的人气，股市和债市吸引了投机客的大部分注意力，”Price Futures Group副总裁Jack Scoville称。

“但市场普遍预期通胀状况改善，将在明年吸引一些资金回到商品市场。”

伦敦罗布斯塔咖啡和白糖期货今日交易时间缩短。ICE软商品市场下周一适逢新年假期休市。

3月原糖期货收高0.16美分，或1.07%，报每磅15.16美分，盘中高见四周高位的15.18美分。

指标合约在过去九个交易日从12月低点急升了11%，但今年仍录得六年来的最大年度跌幅。

3月白糖期货收高0.90美元，或0.2%，报每吨394.70美元，今年年线下跌25%。

3月伦敦可可收跌15英镑，或1.08%，报每吨1,378英镑，受英镑走强和全球供应充裕打压，今年下跌20%。

3月纽约可可收跌19美元，或0.99%，报每吨1,892美元，因供应过剩今年连续第二年下跌。

3月阿拉比卡咖啡收高1.4美分，或1.12%，报每磅1.262美元，但今年年线下跌8%。

3月罗布斯塔咖啡收高3美元，或0.2%，报每吨1,718美元，受助于美元走软。

指标合约今年累积下跌20%，因主要种植国越南的产量上升。(完) (编译 刘静；审校 母红)