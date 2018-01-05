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纽约期市：阿拉比卡咖啡下跌，但仍录得连续第三周周线上扬
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January 5, 2018 / 8:42 PM / 更新于 17 hours ago

纽约期市：阿拉比卡咖啡下跌，但仍录得连续第三周周线上扬

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦1月5日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡、原糖和可可期货周五下跌，美元走坚扶助近期升势暂歇。

美元上涨，尽管12月就业报告弱于预期。

3月阿拉比卡咖啡收跌1.1美分，或0.85%，报每磅1.2845美元，价格在周三触及两个半月高位1.3135美元后继续走低，但仍录得连续第三周周线升幅。

国际咖啡组织数据显示，11月全球咖啡出口量为902万60公斤包，同比下降9.2%。

3月罗布斯塔咖啡收跌4美元，或0.23%，报每吨1,724美元。

3月原糖期货收跌0.17美分，或1.11%，报每磅15.08美分，价格从周三触及的11月28日以来最高15.37美分进一步回落，因交易员等待政府周度数据，数据可能会显示投机客是否进一步减少看跌押注。

近月合约小幅下挫，去年年线跌幅逾22%。

美元走强，油价下跌，对价格造成压力，但市场仍受到指数基金周一开始买入以平衡投资组合的预期支撑。

3月白糖收跌2美元，或0.50%，报每吨396.70美元。

3月伦敦可可收跌3英镑，或0.22%，报每吨1,364英镑。周四价格触及1,322英镑的三周低位，之后在尾盘反弹。

3月纽约可可收跌10美元，或0.52%，报每吨1,895美元，本周周线小幅升高。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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