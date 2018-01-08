纽约期市：原糖因投机客卖盘急挫，咖啡亦下跌

路透纽约/伦敦1月8日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一大幅下挫，投机客卖出导致价格在第一分钟的交易中下跌，稍后激发了自动卖盘指令，同时，指数基金的买盘不振。

投机性卖盘也打压咖啡价格，罗布斯塔咖啡接近逾六个月最低水平。

3月原糖期货收跌0.3美分，或2%，报每磅14.78美分，交投旺盛。

交易员称，在上周低位14.85美分之下的止损卖盘指令被触发，导致价格最多下跌3.6%至14.54美分。

交易商将下跌归因于投机客出清多头头寸，在周一正式开始头寸再平衡操作时，指数基金的买兴弱于预期。

3月白糖期货收跌5.80美元，或1.5%，报每吨390.90美元，交易商指出，泰国生产商的对冲交易是令市场承压的原因之一。

3月阿拉比卡咖啡收跌3.3美分，或2.6%，报每磅1.2515美元，盘中低见1.243美元。

交易员表示，指数基金缺乏兴趣，打击了市场人气，导致多头结清头寸。

另外，主要种植国巴西的作物天气看似带来丰收征兆。

3月罗布斯塔咖啡收跌38美元，或2.2%，报每吨1,686美元，盘中跌至1,679美元，距离触及6月底以来的最低水平仅差4美元。

3月伦敦可可收高7英镑，或0.5%，报每吨1,371英镑。

3月纽约可可收高19英镑，或1%，报每吨1,914英镑。(完) (编译 刘静；审校 母红)