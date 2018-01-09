FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
纽约期市：原糖续挫，罗布斯塔咖啡从18个月低位攀升
频道
专题
综述：美国对朝韩会谈表示赞赏 但朝鲜拒绝讨论去核化问题
半岛局势
综述：美国对朝韩会谈表示赞赏 但朝鲜拒绝讨论去核化问题
即时观点：中国12月CPI小涨PPI涨幅续回落 通胀温和料难扰动货币政策
深度分析
即时观点：中国12月CPI小涨PPI涨幅续回落 通胀温和料难扰动货币政策
2018年全球经济增速料加快至3.1% 受新兴经济体带动--世行
国际财经
2018年全球经济增速料加快至3.1% 受新兴经济体带动--世行
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
January 9, 2018 / 7:54 PM / 更新于 a day ago

纽约期市：原糖续挫，罗布斯塔咖啡从18个月低位攀升

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦1月9日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二连续第五日下跌，受压于美元走坚和全球供应充裕预期；罗布斯塔咖啡在投机客卖盘枯竭后从一年半低位反弹。

3月原糖期货收跌0.05美分，或0.3%，报每磅14.73美分，盘中跌至12月21日以来最低的14.42美分。

市场普遍预期指数基金本周为重新平衡头寸将买入5-6万口合约，但价格在1月3日触及的五周高位之下续跌后人气受挫。

交易商指出，这导致技术结构遭到破坏，吸引了进一步卖盘，而市场焦点此时也重新回到全球过剩预期。

ICE数据显示，周一当价格最多下跌3.6%时，未平仓合约跳升约5,000口。

美元指数上涨也打压价格。

3月白糖期货收跌1.30美元，或0.3%，报每吨389.60美元，部分受压于泰国生产商的卖盘。

3月罗布斯塔咖啡收高38美元，或2.3%，报每吨1,724美元，盘中触及2016年6月以来次月合约最低的1,672美元。

3月阿拉比卡咖啡收盘持平于每磅1.2515美元，盘中触及两周低点1.2260美元。

3月伦敦可可收高5英镑，或0.4%，报每吨1,376英镑，受助于英镑走弱。

3月纽约可可收跌15美元，或0.8%，报每吨1,899美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below