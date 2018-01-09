纽约期市：原糖续挫，罗布斯塔咖啡从18个月低位攀升

路透纽约/伦敦1月9日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二连续第五日下跌，受压于美元走坚和全球供应充裕预期；罗布斯塔咖啡在投机客卖盘枯竭后从一年半低位反弹。

3月原糖期货收跌0.05美分，或0.3%，报每磅14.73美分，盘中跌至12月21日以来最低的14.42美分。

市场普遍预期指数基金本周为重新平衡头寸将买入5-6万口合约，但价格在1月3日触及的五周高位之下续跌后人气受挫。

交易商指出，这导致技术结构遭到破坏，吸引了进一步卖盘，而市场焦点此时也重新回到全球过剩预期。

ICE数据显示，周一当价格最多下跌3.6%时，未平仓合约跳升约5,000口。

美元指数上涨也打压价格。

3月白糖期货收跌1.30美元，或0.3%，报每吨389.60美元，部分受压于泰国生产商的卖盘。

3月罗布斯塔咖啡收高38美元，或2.3%，报每吨1,724美元，盘中触及2016年6月以来次月合约最低的1,672美元。

3月阿拉比卡咖啡收盘持平于每磅1.2515美元，盘中触及两周低点1.2260美元。

3月伦敦可可收高5英镑，或0.4%，报每吨1,376英镑，受助于英镑走弱。

3月纽约可可收跌15美元，或0.8%，报每吨1,899美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)