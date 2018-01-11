纽约期市：原糖触及三周低位，因技术面利空和即将出现供应过剩

路透纽约/伦敦1月11日) - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至逾三周低位，录得9月以来最大日跌幅，因技术面转弱，以及即将出现全球供应过剩，这部分源于泰国收成创最高纪录的预期。

3月原糖期货收跌0.47美分，或3.2%，报每磅14.18美分，盘中触及12月19日以来最低14.11美分。

这导致3月合约较5月合约贴水0.14美分，一周前为溢价0.09美分，因交易商称，市场焦点重回供应过剩。

“看似很多新的指数基金买盘流向5月和之后月份的合约，而非3月合约，”consultancy Agrilion的James Liddiard在一份报告中称。

交易商称，在价格跌穿关键移动均线后，技术卖出信号增加，加剧了技术面的利空基调。

3月白糖期货收跌10.70美元，或2.8%，报每吨376.90美元，盘中触及12月19日以来最低374.20美元。

3月伦敦可可期货收跌8英镑，或0.6%，报每吨1,396英镑。3月纽约可可收挫13美元，或0.7%，报每吨1,928美元，盘中触及五周高位。

3月阿拉比卡咖啡期货收跌1.15美分，或0.9%，报每磅1.228美元。3月罗布斯塔咖啡期货收升1美元，或0.06%，报每吨1,727美元。(完) (编译 母红; 审校 刘静)