纽约期市：糖价续跌至三周半低位，伦敦可可下挫

路透纽约/伦敦1月12日 - 糖价周五跌至三周半低位，为连续第七日下跌，因技术性卖盘信号和全球供应压力；英镑大幅上涨打压伦敦可可价格。

纽约软商品市场下周一将因马丁路德纪念日闭市。

3月白糖期货收跌1.90美元，或0.5%，报每吨375美元，盘中跌至12月19日以来最低的370.50美元。

技术信号走弱是市场承压的部分原因，此前价格在本周跌穿40日和100日移动均线切入位。

交易商还称，泰国产量创纪录高位的预期也增添压力，白糖市场易受生产商对冲冲击。

3月原糖期货收盘持平于每磅14.18美分，盘中触及12月19日以来最低的13.96美分。现货月合约本周下跌6%，为五周来的最差周度表现。

洲际交易所(ICE)数据显示，截至周四未平仓合约自上周以来增加逾22,000口，至779,648口，因本周价格下跌，市场原本预期本周会吸引指数基金的再平衡买盘。

3月伦敦可可收跌16英镑，或1.2%，报每吨1,380英镑。

3月纽约可可收跌14美元，或0.7%，报每吨1,914美元。

3月罗布斯塔咖啡收高1美元，或0.06%，报每吨1,728美元；3月阿拉比卡咖啡收跌0.55美分，或0.5%，报每磅1.2225美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)