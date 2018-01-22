纽约期市：原糖转跌，纽约可可受强势英镑提振上涨

路透纽约/伦敦1月22日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一转跌，因主要种植国巴西货币改变方向兑美元下跌；纽约可可得到提振，因英镑走强。

3月原糖期货收跌0.08美分，或0.6%，报每磅13.17美分，盘中升至13.47美分。

本交易日大部分时间原糖价格走强，上周五晚些时候发布的数据显示，投机客将糖看跌头寸增加两倍多。

按照14日相对强弱指标，现货月合约在约28的技术超卖水准。

尾盘原糖期货转跌，此前巴西货币雷亚尔兑美元下跌，令巴西生产商愿意卖出以美元交易的商品。

3月白糖期货收跌60美分，或0.2%，报每吨352.90美元。

3月纽约可可收高7美元，或0.4%，报每吨1,938美元。

亚洲可可协会周一发布的数据显示，去年第四季亚洲加工可可量同比增加4.2%，去年全年增长11.2%，这是2011年以来的最高水平，但季度加工量仍低于预估。

交易员称，美国可可价格得到英镑兑美元走强支撑。

3月伦敦可可收跌10英镑，或0.7%，报每吨1,370英镑，受压于英镑强势。

3月阿拉比卡咖啡收高1.3美分，或1.1%，报每磅1.2255美元，离开周五触及的四周低位1.1960美元。

ICE数据显示，未平仓合约增加3,492口，至244,063口，是11月1日触及纪录高位245,897口以来的最高水平。

3月罗布斯塔咖啡收高11美元，或0.6%，报每吨1,767美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)