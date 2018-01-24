纽约期市：伦敦可可因英镑急升下跌，白糖挫至2015年低位

路透纽约/伦敦1月24日 - 洲际交易所(ICE)伦敦可可期货周三挫至三周低位，因英镑急升抵消巧克力需求复苏迹象带来的影响；白糖跌至逾两年最低，因预期全球供应过剩。

3月伦敦可可收跌7英镑，或0.5%，报每吨1,357英镑，此前触及三周低位的1,329英镑。

交易商称，价格受累于英镑急升，英镑兑美元录得逾九个月来的最大单日涨幅。

这抵消了巧克力需求可能正在反弹的迹象带来的提振，此前瑞士巧克力制造商Barry Callebaut报告第一季销量增长8%。

3月纽约可可收高26美元，或1.4%，报每吨1,955美元，仍在过去两周的交易区间内波动。

3月白糖期货收跌1美元，或0.3%，报每吨351美元，盘中跌至现货月合约2015年9月以来最低的350.50美元。

欧盟、巴基斯坦、印度和泰国产量大幅增长，全球供应可能过剩忧虑打压价格。

3月原糖期货收跌0.03美分，或0.2%，报每磅13.16美分，盘中跌至13.04美分。

ICE数据显示，未平仓合约增加15,332口，至9月以来最高的912,141口。

价格徘徊在上周触及的三个半月低位13.02美分附近，现货月合约14日相对强弱指标在29左右的技术超卖水准。

3月阿拉比卡咖啡收高1.55美分，或1.3%，报每磅1.225美元。

3月罗布斯塔咖啡收高26美元，或1.5%，报每吨1,775美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)