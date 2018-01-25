纽约期市：糖、阿拉比卡咖啡以及美国可可上涨，受美元疲弱提振

路透纽约/伦敦1月25日 - 洲际交易所(ICE)糖、阿拉比卡咖啡和纽约 可可期货周四上涨，因美元指数大幅走低激发买兴。 美元 续跌至三年低位，使得汤森路透跟踪19种商品的核心商品 指数 急升至2015年底以来最高。 3月原糖期货 收高0.08美分，或0.6%，报每磅13.24美分，但现 货月合约的14日相对强弱指标仍接近技术性超卖水准。 上周的美国政府数据显示，投机客大幅增加净空头头寸。 ICE数据显示，周三未平仓合约增至919,890口，为2016年9月以来最 高。 交易员称，稍早市场受到美元下跌支撑，但全球产量前景改善限制涨 幅。 3月白糖 收高2.80美元，或0.8%，报每吨353.80美元，美元疲 弱扶助市场从周三触及的逾两年低位350.50美元回升。 3月阿拉比卡咖啡 收高1.15美分，或0.9%，报每磅1.2365美元 ，交易员称，美元大幅走低带来的支撑扶助价格升至日高1.255美元。 交易员称，一波卖压令价格离开日高。 3月罗布斯塔咖啡 收跌12美元，或0.7%，报每吨1,763美元。 3月伦敦可可 收跌1英镑，或0.1%，报每吨1,356英镑。 3月纽约可可 收高5美元，或0.3%，报每吨1,960美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)