纽约期市：原糖从急跌中反弹，纽约可可升至两个月高位

路透纽约/伦敦2月1日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四上涨，从昨 日大跌3.6%的走势中反弹，因美元走软提供支撑；纽约可可续升至两个月 高位。 汤森路透跟踪19种核心商品价格的CoreCommodity指数 本周 以来首日上涨。 3月原糖期货 收高0.14美分，或1.1%，报每磅13.37美分。 糖价向上调整，此前ICE数据显示，周三现货月合约急挫3.6%时，未 平仓合约增加7,967口，至933,927口。 交易商表示，周四美元指数 疲弱支撑价格。 1月，现货月合约急挫12.7%，为10个月来的最大月度跌幅，因市场参 与人士聚焦全球供应充裕，欧盟、泰国和巴基斯坦的产量强劲。 5月白糖期货 收高1美元，或0.3%，报每吨357.50美元。 3月纽约可可 收高21美元，或1.1%，报每吨2,017美元，盘中升 至12月4日以来最高的2,037美元。 受英镑兑美元 走强提振，该合约在升穿200日移动均线切入位 后续升。 3月伦敦可可 收高9英镑，或0.4%，报每吨1,408英镑。 3月阿拉比卡咖啡 收跌0.45美分，或0.4%，报每磅1.214美元， 为连续第四日下跌。 3月罗布斯塔咖啡 收高7美元，或0.4%，报每吨1,769美元。 交易员称，因近期价格急挫，越南农户不愿卖出咖啡豆。(完) (编译 刘静；审校 李军)