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February 1, 2018 / 7:15 PM / 更新于 21 hours ago

纽约期市：原糖从急跌中反弹，纽约可可升至两个月高位

1 分钟阅读

    路透纽约/伦敦2月1日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四上涨，从昨
日大跌3.6%的走势中反弹，因美元走软提供支撑；纽约可可续升至两个月
高位。
    
    汤森路透跟踪19种核心商品价格的CoreCommodity指数         本周
以来首日上涨。
    
    3月原糖期货      收高0.14美分，或1.1%，报每磅13.37美分。
    
    糖价向上调整，此前ICE数据显示，周三现货月合约急挫3.6%时，未
平仓合约增加7,967口，至933,927口。
    
    交易商表示，周四美元指数      疲弱支撑价格。
    
    1月，现货月合约急挫12.7%，为10个月来的最大月度跌幅，因市场参
与人士聚焦全球供应充裕，欧盟、泰国和巴基斯坦的产量强劲。
    
    5月白糖期货       收高1美元，或0.3%，报每吨357.50美元。
    
    3月纽约可可      收高21美元，或1.1%，报每吨2,017美元，盘中升
至12月4日以来最高的2,037美元。
    
    受英镑兑美元      走强提振，该合约在升穿200日移动均线切入位
后续升。
    
    3月伦敦可可       收高9英镑，或0.4%，报每吨1,408英镑。
    
    3月阿拉比卡咖啡      收跌0.45美分，或0.4%，报每磅1.214美元，
为连续第四日下跌。
    
    3月罗布斯塔咖啡       收高7美元，或0.4%，报每吨1,769美元。
    
    交易员称，因近期价格急挫，越南农户不愿卖出咖啡豆。(完) (编译 刘静；审校 李军)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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