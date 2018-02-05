纽约期市：原糖期货大幅反弹，可可期货从两个月高位回落

路透纽约/伦敦2月5日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一大幅反弹，受助于3月/5月合约价差从贴水转至升水，因有关近月合约需求的传言，可可市场从稍早触及的两个月高位回落。

3月原糖期货收高0.27美分，或2%，报每磅13.9美分，盘中跌至13.28美分后反弹。

交易商称，触发此轮反弹的因素是，3月/5月合约价差SBH8-K8从前一交易日的贴水0.05美分转为溢价0.05美分。

交易商称，有关2月底到期的3月合约的需求传言刺激今日的反弹走势。

上周五公布的数据显示，截至1月30日当周，投机客将所持原糖期货和期权净空头头寸增至创纪录的175,421口。

ICE数据显示，上周五未平仓合约增加9,053口，至2008年4月来最高952,483口。

5月白糖期货跟随原糖上涨，收高3.50美元，或1%，报每吨364.30美元，盘中跌至355.70美元。

3月伦敦可可期货收涨2英镑，或0.1%，报每吨1,457英镑，盘中高见11月30日以来最高1,471英镑。3月纽约可可期货收跌14美元，或0.7%，报每吨2,045美元，盘中也触及去年11月底以来最高2,067美元。

3月阿拉比卡咖啡期货收跌0.6美分，或0.5%，报每磅1.198美元。3月罗布斯塔咖啡期货收高16美元，或0.9%，报每吨1,780美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)