纽约期市：阿拉比卡咖啡录得五周来最大单日升幅，因空头回补

路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二上 涨，录得五周来的最大单日涨幅，因持有空头头寸的市场参与者回补头寸 以规避风险，此前美国股市暴跌。 伦敦可可期货触及两个月高位，受助于英镑疲弱，但糖价转跌。 3月阿拉比卡咖啡 收高3.05美分，或2.6%，报每磅1.2285美元 ，为1月2日以来的最大单日涨幅。 “今天上午有一些避险交易，因股市下跌，”一位美国交易员称。他 补充到，规避风险交易引发投机客回补空头头寸。 ICE数据显示，周一未平仓合约增加4,947口，至纪录高位的251,296 口。 周一发布的路透调查显示，预期咖啡价格在年底前会略走高，因补充 库存。 3月罗布斯塔咖啡 收高24美元，或1.4%，报每吨1,804美元。 欧洲咖啡联合会数据显示，12月欧洲港口咖啡库存减少5.3%。 3月伦敦可可 收高5英镑，或0.3%，报每吨1,462英镑，盘中升 至两个月高位1,481英镑。 5月纽约可可 收跌9美元，或0.4%，报每吨2,065美元。 路透调查显示，连续两年下跌后，可可价格年底前应该上涨，收复一 些失地。 3月原糖期货 收跌0.06美分，或0.4%，报每磅13.84美分，盘中 升至1月16日以来最高的14.04美分。 ICE数据显示，周一未平仓合约大幅下挫至939,360口，低于前日创下 的10年高位952,483口。 5月白糖 收跌2.40美元，或0.7%，报每吨361.90美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)