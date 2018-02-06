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February 6, 2018 / 7:38 PM / in 9 hours

纽约期市：阿拉比卡咖啡录得五周来最大单日升幅，因空头回补

1 分钟阅读

    路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二上
涨，录得五周来的最大单日涨幅，因持有空头头寸的市场参与者回补头寸
以规避风险，此前美国股市暴跌。
    
    伦敦可可期货触及两个月高位，受助于英镑疲弱，但糖价转跌。
    
    3月阿拉比卡咖啡      收高3.05美分，或2.6%，报每磅1.2285美元
，为1月2日以来的最大单日涨幅。
    
    “今天上午有一些避险交易，因股市下跌，”一位美国交易员称。他
补充到，规避风险交易引发投机客回补空头头寸。
    
    ICE数据显示，周一未平仓合约增加4,947口，至纪录高位的251,296
口。
    
    周一发布的路透调查显示，预期咖啡价格在年底前会略走高，因补充
库存。
    
    3月罗布斯塔咖啡       收高24美元，或1.4%，报每吨1,804美元。
    
    欧洲咖啡联合会数据显示，12月欧洲港口咖啡库存减少5.3%。
    
    3月伦敦可可       收高5英镑，或0.3%，报每吨1,462英镑，盘中升
至两个月高位1,481英镑。
    
    5月纽约可可      收跌9美元，或0.4%，报每吨2,065美元。
    
    路透调查显示，连续两年下跌后，可可价格年底前应该上涨，收复一
些失地。
    
    3月原糖期货      收跌0.06美分，或0.4%，报每磅13.84美分，盘中
升至1月16日以来最高的14.04美分。
    
    ICE数据显示，周一未平仓合约大幅下挫至939,360口，低于前日创下
的10年高位952,483口。
    
    5月白糖       收跌2.40美元，或0.7%，报每吨361.90美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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