更正-纽约期市：全球供应充裕预期拖低原糖期货，美元走软提振纽约可可

(因英文原文有误，特更正白糖期货和贴水报价。)

路透纽约/伦敦2月13日 - 原糖期货周二走低，因在一波空头回补引发的涨势过后，市场关注点重回全球供应充裕的预期上。美元走软提振纽约可可期价。

5月原糖期货收跌0.17美分，或1.3%，报每磅13.44美分。

交易商称，上周的上涨行情提振近月合约升穿14美分，但在数据显示，投机客削减创纪录的净空头头寸后，涨势消退。不过，原糖期价仍在维持了四周的交易区间内。

“市场供应仍然过剩。推动市场近期上扬的因素逆转，”一位期糖交易员称。

3月白糖期货在到期前收涨1%，报每吨359.60美元。5月白糖期货收跌80美分，或0.2%，报每吨360.20美元。

3月较5月合约贴水LSUH8-K8在20美分到7.90美元之间剧震，收盘为60美分。

5月纽约可可期货收涨29美元，或1.4%，报每吨2,036美元，盘中交易区间在前一日区间内，当日价格急跌至两周低位。

美元走软 扶助支撑可可价格，交易商称。

5月伦敦可可期货收涨11英镑，或0.8%，报每吨1,470英镑。

5月阿拉比卡咖啡期货收涨1.55美分，或1.3%，报每磅1.2505美元。5月罗布斯塔咖啡期货收涨9美元，或0.5%，报每吨1,778美元。(完) (编译 母红; 审校 李军)