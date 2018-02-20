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市场报道
February 20, 2018 / 7:32 PM / 更新于 9 hours ago

纽约期市：白糖因供应充裕下滑，阿拉比卡咖啡跌至两个月低位

1 分钟阅读

    路透纽约/伦敦2月20日 - 白糖期货周二下跌，受压于美元走强和全
球供应可能过剩，阿拉比卡咖啡延续上周的跌势，挫至逾两个月最低。
    
    5月白糖期货       收跌3.60美元，或1%，报每吨357.90美元，陷于
过去一个月的交易区间内。
    
    交易员称，美元走强和印度、泰国和欧盟本季产量强劲导致供应充裕
，令市场承压。
    
    但市场参与人士称，他们在密切关注欧盟的天气状况，因有迹象显示
，冷空气正在逼近，可能会令作物受损。
    
    5月原糖期货      收高0.01美分，或0.1%，报每磅13.29美分。
    
    3月较5月溢价SBH8-K8从上周五的0.1美分跌至0.07美分，但仍处于
溢价，因月底合约到期前存在供应不足可能性。
    
    5月阿拉比卡咖啡      收跌0.75美分，或0.6%，报每磅1.197美元，
盘中跌至次月合约12月13日以来最低的1.195美元。
    
    5月罗布斯塔咖啡       收高29美元，或1.7%，报每吨1,770美元，
盘中触及1月31日以来最低的1,733美元。
    
    3月较5月合约溢价LRCH8-K8升至43美元的合约最高水平。
    
    5月伦敦可可       收高12英镑，或0.8%，报每吨1,516英镑，盘中
升至11月30日以来最高的1,517英镑。
    
    5月纽约可可      收高14美元，或0.7%，报每吨2,148美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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