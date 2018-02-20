纽约期市：白糖因供应充裕下滑，阿拉比卡咖啡跌至两个月低位

路透纽约/伦敦2月20日 - 白糖期货周二下跌，受压于美元走强和全 球供应可能过剩，阿拉比卡咖啡延续上周的跌势，挫至逾两个月最低。 5月白糖期货 收跌3.60美元，或1%，报每吨357.90美元，陷于 过去一个月的交易区间内。 交易员称，美元走强和印度、泰国和欧盟本季产量强劲导致供应充裕 ，令市场承压。 但市场参与人士称，他们在密切关注欧盟的天气状况，因有迹象显示 ，冷空气正在逼近，可能会令作物受损。 5月原糖期货 收高0.01美分，或0.1%，报每磅13.29美分。 3月较5月溢价SBH8-K8从上周五的0.1美分跌至0.07美分，但仍处于 溢价，因月底合约到期前存在供应不足可能性。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.75美分，或0.6%，报每磅1.197美元， 盘中跌至次月合约12月13日以来最低的1.195美元。 5月罗布斯塔咖啡 收高29美元，或1.7%，报每吨1,770美元， 盘中触及1月31日以来最低的1,733美元。 3月较5月合约溢价LRCH8-K8升至43美元的合约最高水平。 5月伦敦可可 收高12英镑，或0.8%，报每吨1,516英镑，盘中 升至11月30日以来最高的1,517英镑。 5月纽约可可 收高14美元，或0.7%，报每吨2,148美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)