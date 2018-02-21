纽约期市：可可升至三个月高位，阿拉比卡咖啡跌至两个月低位

路透纽约/伦敦2月21日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三升至三个月最高，价格逼近技术超买水平，因担心主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)较往年干旱的天气可能令全球供应减少。

同时，阿拉比卡咖啡连续第四日下跌，触及两个月低位。

在纽约市场，5月可可期货收高25美元，或1.2%，报每吨2,173美元，盘中升至11月14日以来最高的2,175美元，其14日相对强弱指标升至约67，接近技术超买水平。

伦敦市场，5月可可期货收高22英镑，或1.5%，报每吨1,538英镑，盘中触及次月合约11月30日以来最高1,543英镑。其相对相对强弱指标升至约71的技术超买水平。

交易员称，市场得到支撑，因担心科特迪瓦的不利天气可能减弱中间作物的收成前景。

5月阿拉比卡咖啡期货收跌0.8美分，或0.7%，报每磅1.189美元，盘中跌至次月合约12月12日以来最低的1.1875美元。

交易员称，在跌穿所有移动均线后激发了技术性卖盘，令跌幅进一步扩大。

5月罗布斯塔咖啡期货收跌4美元，或0.2%，报每吨1,766美元。

5月原糖期货收跌0.02美分，或0.2%，报每磅13.27美分。5月白糖期货收跌1.20美元，或0.3%，报每吨356.70美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)