纽约期市：纽约可可从三个月高位下跌，阿拉比卡咖啡反弹

路透纽约/伦敦2月22日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四受技术性卖盘影响转跌，此前纽约市场触及三个月高位，伦敦市场价格未能突破上日高位；阿拉比卡咖啡从两个月低位反弹。

5月纽约可可收跌27美元，或1.2%，报，每吨2,146美元，盘中升至次月合约11月14日以来最高的2,177美元。

5月伦敦可可收跌12英镑，或0.8%，报每吨1,526英镑，盘中升至1,543英镑，追平上日触及的两个半月高位。

交易员称，价格未能进一步上涨，一方面因为14日相对强弱指标进入技术超买区域后激发了技术性卖盘，另一方面因为获利回吐。

市场近日得到支撑，因主要种植国科特迪瓦的天气干燥，但一些人认为，对4至9月的中间作物而言，尚未构成重大隐忧。

5月阿拉比卡咖啡收高2美分，或1.7%，报每磅1.209美分，五个交易日以来首日上涨，稍早跌至12月12日以来最低的1.1855美元。

价格因空头回补而上涨，此前洲际交易所数据显示，周三未平仓合约急升7,519口，至230,077口。

5月罗布斯塔咖啡收跌7美元，或0.4%，报每吨1,759美元。

5月原糖期货收高0.31美分，或2.3%，报每磅13.58美分。

5月白糖期货收高6.20美元，或1.7%，报每吨362.90美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)