纽约期市：可可期货跳升至三个月高位，糖价走低

路透纽约/伦敦2月23日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五升至三个月高位，因市场焦点重回对最大种植国科特迪瓦(象牙海岸)干旱天气的忧虑，且价格达到技术超买水平；原糖价格回吐部分上日涨幅。

5月纽约可可收高48美元，或2.2%，报每吨2,194美元，盘中升至该合约11月13日以来最高的2,205美元。

本周，该合约收高2.8%。

5月伦敦可可收高21英镑，或1.4%，报每吨1,547英镑，盘中升至11月27日以来最高的1,549英镑。

纽约可可罕见较伦敦可可溢价约24英镑，为12月1日以来最大。

5月原糖期货收跌0.12美分，或0.9%，报每磅13.46美分，本周收高1.4%，为三周来的首个周线涨幅。

市场焦点重回全球供应过剩的预期，尽管仍有零星的空头回补带动的上涨。该合约周四跳升2.3%。

但3月合约较5月合约溢价SBH8-K8升至11个月来最高的0.22美分，交易员称，在3月合约还有三个月交易日到期之际，溢价水平可能体现了3月合约的近期交割需求。

5月白糖合约收跌1美元，或0.3%，报每吨361.90美元，盘中升至1月18日以来最高的364美元。

5月阿拉比卡咖啡收高0.1美分，或0.1%，报每磅1.21美元。5月罗布斯塔咖啡收跌8美元，或0.5%，报每吨1,751美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)