纽约期市：可可价格触及三个月高位，达到技术超买水平

路透纽约/伦敦2月26日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一在震荡交投中续升至三个月高位，最大种植国科特迪瓦作物前景暗淡，导致合约进入技术超买领域，但获利了结在交易中段打压价格。

5月纽约可可收高21美元，或1%，报每吨2,215美元，盘中触及11月10日以来最高的2,220美元。

次月合约相对强度指数接近71，为2016年5月以来最高。

交易员称，价格得到支撑，因市场担心科特迪瓦炎热干燥天气可能限制该国产量。科特迪瓦是全球最大可可生产国。

盘中价格一度转跌，因获利回吐，交易员表示。

上周五晚些时候发布的数据显示，投机客将净多头头寸增加一倍至两年半高位，价格因此走高。

5月伦敦可可收高17英镑，或1.1%，报每吨1,564英镑，盘中升至11月27日以来最高的1,568英镑。5月合约从位于盘中低位1,526英镑的200日移动均线之上反弹。

技术层面上，该合约相对强度指数达到72.4，为2016年7月以来的最强技术超买水平。

5月原糖合约收跌0.03美分，或0.2%，报每磅13.43美分。

3月合约较5月合约SBH8-K8溢价来到11个月高位的0.27美分， 3月合约周三到期。

5月白糖期货收跌2.50美元，或0.7%，报每吨359.40美元。

5月阿拉比卡咖啡收高0.9美分，或0.7%，报每磅1.219美元，此前发布的数据显示，前周投机客增加净空头头寸。

5月罗布斯塔咖啡收跌7美元，或0.4%，报每吨1,744美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)