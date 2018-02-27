FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#世界移动通信大会
#半岛局势
#比特币
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
亚洲
February 27, 2018 / 7:17 PM / 更新于 19 hours ago

纽约期市：原糖急挫至八个月低位，3月/5月合约价差缩窄

1 分钟阅读

    路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二在大量交投
中急挫至八个月低位，因在价格突破关键支撑位后出现技术性卖盘，且市
场预期供应充裕。
    
    跌势令3月较5月合约溢价大幅缩窄，现货月合约周三将到期。
    
    5月原糖期货      收跌0.56美分，或4.2%，报每磅12.87美分，盘中
跌至次月合约八个月低位12.84美分。
    
    市场跌穿2月低位13.2美分和上月低位13.17美分后，技术性卖盘加速
入场。
    
    交易员称，预计2017/18市场年全球供应充裕仍打压价格，投机客在
本月迄今减少了空头头寸后，也许开始重新建立空头头寸。
    
    价格急挫，令周三到期的3月合约      较5月合约溢价SBH8-K8缩
窄至0.11美分，周一高点时达到0.27美分。
    
    数据显示，周一，3月合约未平仓合约为36,379口，周二成交量多达2
5,388口。
    
    5月白糖合约       收跌8.90美元，或2.5%，报每吨350.50美元，盘
中跌至2015年9月以来最低的349.50美元。
    
    5月伦敦可可       收高12英镑，或0.8%，报每吨1,576英镑，盘中
升至三个月高位的1,582英镑。
    
    5月纽约可可      收高12美元，或0.5%，报每吨2,227美元，盘中触
及13个月高位2,234美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below