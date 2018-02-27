纽约期市：原糖急挫至八个月低位，3月/5月合约价差缩窄

路透纽约/伦敦2月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二在大量交投 中急挫至八个月低位，因在价格突破关键支撑位后出现技术性卖盘，且市 场预期供应充裕。 跌势令3月较5月合约溢价大幅缩窄，现货月合约周三将到期。 5月原糖期货 收跌0.56美分，或4.2%，报每磅12.87美分，盘中 跌至次月合约八个月低位12.84美分。 市场跌穿2月低位13.2美分和上月低位13.17美分后，技术性卖盘加速 入场。 交易员称，预计2017/18市场年全球供应充裕仍打压价格，投机客在 本月迄今减少了空头头寸后，也许开始重新建立空头头寸。 价格急挫，令周三到期的3月合约 较5月合约溢价SBH8-K8缩 窄至0.11美分，周一高点时达到0.27美分。 数据显示，周一，3月合约未平仓合约为36,379口，周二成交量多达2 5,388口。 5月白糖合约 收跌8.90美元，或2.5%，报每吨350.50美元，盘 中跌至2015年9月以来最低的349.50美元。 5月伦敦可可 收高12英镑，或0.8%，报每吨1,576英镑，盘中 升至三个月高位的1,582英镑。 5月纽约可可 收高12美元，或0.5%，报每吨2,227美元，盘中触 及13个月高位2,234美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)