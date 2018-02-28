纽约期市：原糖期货从八个月低位大幅反弹，3月合约到期

路透纽约/伦敦2月28日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四急升4%，从八个月低位大幅反弹，在3月合约本交易日结束到期前有大量空头回补；纽约可可从昨日触及的13个月高位回落。

5月原糖期货收高0.51美分，或4%，报每磅13.38美分，稍早跌至八个月低位的12.82美分。

交易商称，价格在空头回补带动下上涨，但整体趋势仍偏空，因供应过量。

交易商表示，生产商卖出的可能性可能令价格难以维持上涨趋势。

3月合约收高3.6%，报13.48美分，较5月合约溢价SBH8-K80.1美分。

5月白糖合约收高10.80美元，或3.1%，报每吨361.30美元。近月合约周二跌至2015年9月以来最低的349.50美元。

5月纽约可可收跌9美元，或0.4%，报每吨2,218美元，低于周二触及的13个月高位2,234美元。

交易员称，英镑走低，令以美元计价的商品承压。

5月伦敦可可收高6英镑，或0.4%，报每吨1,582英镑，盘中触及三个月高位1,586英镑。

国际可可组织预计，2017/18市场年(10月/9月)全球可可供应过剩10.5万吨，2016/17市场年的过剩量下调至30万吨。

5月罗布斯塔咖啡收跌11美元，或0.6%，报每吨1,724美元，主要出口国越南出口速度强劲，令市场处于守势。

国际咖啡组织数据显示，1月全球咖啡出口较去年同期增长20.7%，罗布斯塔咖啡跳升48.2%。

5月阿拉比卡咖啡收高0.9美分，或0.7%，报每磅1.22美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)