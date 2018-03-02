纽约期市：纽约可可创15个月高位，因象牙海岸作物前景低迷

路透纽约3月2日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可周五反弹，触及15个月最高水平，此前主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)产量减少前景，且价格升穿每吨2,300美元的心理阻力位后出现技术性买盘信号。

5月纽约可可收高63美元，或2.8%，报每吨2,313美元，盘中触及次月合约2016年12月以来最高的2,340美元。

纽约可可较伦敦可可升水扩至约53美元，为2008年12月以来最高。11月时，纽约可可罕见地出现较伦敦可可升水状况。

本周纽约可可收高5.4%，为四个月来的最强周度表现。

5月伦敦可可收高31英镑，或1.9%，报每吨1,641英镑，盘中升至三个半月高位的1,643英镑。

相对强度指数方面，纽约市场升至2014年4月以来的最技术超买水平，伦敦市场为2016年7月以来最强技术超买水平。

“可可市场继续对科特迪瓦的炎热干旱天气做出反应，交易员调整仓位，消化供应预期持续下降的情况，”INTL FCStone分析师Darren Stetzel在一份市场报告中称。

5月原糖期货收跌0.29美分，或2.1%，报每磅13.42美分，回吐了上日的涨幅，此前两日的空头回补令价格从六个半月低位回升。

5月白糖期货收跌5.30美元，或1.4%，报每吨363.20美元。

5月罗布斯塔咖啡收跌17美元，或1%，报每吨1,751美元，回吐了周四空头回补带动的涨幅。

最大罗布斯塔咖啡出口国越南的出口步伐强劲打压了价格，交易员表示。

5月阿拉比卡咖啡收跌1.75美分，或1.4%，报每磅1.222美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)