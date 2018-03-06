FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#中国两会
#贸易战
#半岛局势
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
亚洲
March 6, 2018 / 8:02 PM / 更新于 12 hours ago

纽约期市：纽约可可因获利回吐从16个月高位回落，伦敦可可触及一年高位

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦3月6日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可周二从16个月高位回落，在技术超买区域因获利回吐而改变走势，上日急升6%；伦敦可可续升至一年高位。

5月纽约可可收跌5美元，或0.2%，报每吨2,441美元，盘中升至次月合约2016年11月以来最高的2,471美元。

纽约可可较伦敦可可罕见的溢价收窄至约44美元，是周一所及的1977年以来最高81美元的一半左右。

　　次月合约相对强度指标跌至82.5，仍处于技术超买领域，但较上日触及的近10年高位略有下跌。

交易员称，价格在周一和周二早盘上涨，因基金大量买入。

5月伦敦可可收高19英镑，或1.1%，报每吨1,727英镑，盘中触及2017年3月以来最高的1,732英镑。

下周到期的3月伦敦可可周一较5月合约LCCH8-K8变为升水，周二溢价水平来到合约高位24英镑，交易商称，表明交割意愿强烈。

5月原糖期货收跌0.11美分，或0.8%，报每磅13.45美分，在40日移动均线切入位遇到阻力。

5月白糖期货收跌80美分，或0.2%，报每吨366.30美元。

5月阿拉比卡咖啡收高0.15美分，或0.1%，报每磅1.2125美元。

5月罗布斯塔咖啡收高22美元，或1.3%，报每吨1,777美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below