纽约期市：纽约可可因获利回吐从16个月高位回落，伦敦可可触及一年高位

路透纽约/伦敦3月6日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可周二从16个月高位回落，在技术超买区域因获利回吐而改变走势，上日急升6%；伦敦可可续升至一年高位。

5月纽约可可收跌5美元，或0.2%，报每吨2,441美元，盘中升至次月合约2016年11月以来最高的2,471美元。

纽约可可较伦敦可可罕见的溢价收窄至约44美元，是周一所及的1977年以来最高81美元的一半左右。

次月合约相对强度指标跌至82.5，仍处于技术超买领域，但较上日触及的近10年高位略有下跌。

交易员称，价格在周一和周二早盘上涨，因基金大量买入。

5月伦敦可可收高19英镑，或1.1%，报每吨1,727英镑，盘中触及2017年3月以来最高的1,732英镑。

下周到期的3月伦敦可可周一较5月合约LCCH8-K8变为升水，周二溢价水平来到合约高位24英镑，交易商称，表明交割意愿强烈。

5月原糖期货收跌0.11美分，或0.8%，报每磅13.45美分，在40日移动均线切入位遇到阻力。

5月白糖期货收跌80美分，或0.2%，报每吨366.30美元。

5月阿拉比卡咖啡收高0.15美分，或0.1%，报每磅1.2125美元。

5月罗布斯塔咖啡收高22美元，或1.3%，报每吨1,777美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)