纽约期市：原糖急挫至八个半月低位，因预期印度产量创纪录

路透纽约/伦敦3月7日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三急挫5%至八个半月低位，因预计全球第二大产糖国印度的产量创纪录；伦敦可可续升至一年高位，达到10年来的最超买水平。

5月原糖期货收跌0.66美分，或4.9%，报每磅12.79美分，盘中跌至6月以来最低的12.76美分。

这是现货月合约4月以来的最大单日跌幅。

交易员称，该合约开盘下跌并守在上日低位之下，在技术图形上形成缺口，有可能会发出技术看跌信号。

印度糖厂协会(ISMA)将印度2017/18市场年糖产量预估上调至纪录高位的2,950万吨，较之前的预估增加近13%。

5月白糖期货收跌12.20美元，或3.3%，报每吨354.10美元。

5月伦敦可可收盘持平于每吨1,727英镑，盘中升至2017年3月以来次月合约最高的1,741英镑。

次月合约相对强度指数(RSI)守在87附近， 追平周二的水平，也是2008年以来的最强技术超买水平。

3月较5月合约溢价LCCH8-K8追平上日创下的合约高位24英镑，5月较7月贴水LCCK8-N8缩窄至7英镑，追平上日触及的2016年11月以来最高水平。

5月纽约可可收高2美元，或0.1%，报每吨2,443美元，徘徊在周二触及的16个月高位2,471美元之下。

罗布斯塔咖啡期货仍缺乏清晰的整体走势倾向，5月合约收高8美元，或0.5%，报每吨1,785美元。

5月阿拉比卡咖啡收跌0.5美分，或0.4%，报每磅1.2075美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)