全球钢铁过剩产能谁之过？ 中国与美国看法难有交集

路透柏林/伦敦11月30日 - 中国与美国在如何应对全球钢铁过剩产能一事，看法仍然南辕北辙。在周四的20国集团(G20)举行的部长级行业峰会的结语中，两国代表针锋相对。

这场名为“钢铁产能过剩全球论坛”的会议中，G20成员国代表称他们至少已同意消除扭曲市场的补贴、重整产业、确保公平竞争、以及提高削减产能的透明度。

但中国和美国在许多方面仍然立场分歧。中国坚持已尽其本份地处理过剩产能问题；美国则表示将继续坚守国境，不会让那些被美方认定为不公平交易的钢品进入美国。

中国商务部部长助理李成钢出席了本次论坛。中方在会议上指出，根据论坛各成员分享信息，2014-2016年，中国削减钢铁产能是全球削减总量的120%以上。为此，中国付出了巨大代价，克服了重重困难。

中方表示，仅2016年，中国钢铁行业就重新安置职工20.1万人，超过美国、日本各自钢铁就业总人数，相当于欧洲钢铁就业总人数的60%。中国率先化解钢铁过剩产能，是自觉、主动、坚定、持续的行动，是自身发展的需要，也为世界钢铁工业发展做出了重要贡献。

美国则继续其作风，继续施压中国削减更多产能和避免扭曲市场的补贴行为。

美国首席谈判代表Jamieson Greer说，这场G20论坛对“初步做法”已达成一致，但需要做的事还非常之多。

“处理过剩产能需要具体的政策步骤(例如)取消补贴。需要对国营钢厂和民间钢厂一视同仁。”他说。

“在钢铁过剩产能的根本原因方面，这场论坛没有取得有意义的进展。报告在市场扭曲的问题上没有完整讯息，而且也没有取得数据的途径。”他说。(完)